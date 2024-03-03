Elbistan’da bir maden sahasına ihale onayı verildi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), bir firmanın Elbistan sınırlarındaki maden sahası için yaptığı ihale onayı başvurusunu uygun buldu.

MAPEG, işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre; kurum tarafından işletme ruhsatı, devir talebi ve ihale onayı verilen şirketler belli oldu. MAPEG, ülke genelindeki birçok firmanın başvurusunu değerlendirip karara bağladı.

Kurumun internet sitesinden yayımlanan listede, Elbistan’daki özel bir firmanın maden sahası için yaptığı ihale onayı da yer aldı. MAPEG, söz konusu firmanın bu talebini uygun buldu.

Ayrıca, Göksun’da çinko ve kurşun madenleri aranması için bir firmaya da izin verildi. Pazarcık’ta da iki firmanın maden sahaları için yaptığı ihale onayı başvuruları kabul edildi.

MAPEG, Elbistan ve diğer ilçelerdeki işlemleri onaylanan saha hakkında detaylı bilgi vermedi.