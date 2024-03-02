CHP adayı Erkan Gürbüz’den seçim irtibat ofisini açılışına davet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz’ün seçim çalışmalarını koordine edeceği irtibat ofisinin açılışı, 4 Mart Pazartesi günü saat 12.30’da gerçekleştirilecek.

CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, halkçı belediyecilik sloganıyla seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yunus Emre’nin, ‘Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim’ sözünü hatırlatan Gürbüz, “Bu şiarla adım adım, mahalle mahalle, sokak sokak projelerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Birilerinin değil herkesin başkanı olmak için bu yola çıktık. Elbistan’ı, şeffaf, dürüst ve adil bir yönetim anlayışıyla buluşturacağız. Her mahallesi ayrı güzel, memleketimiz Elbistan'ımız için durmadan, yorulmadan çalışacağız” dedi.

4 Mart Pazartesi günü saat 12.30’daki seçim irtibat ofisi açılış programına partili partisiz tüm Elbistanlıları davet eden CHP Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, “Milletvekilimiz Ali Öztunç, İl Başkanımız Ünal Ateş ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Zeynep Özbaş Arıkan’ın katılımlarıyla Malatya Caddesi’nde açılış yapacağız. Tüm hemşerilerimizi, seçim büromuzun açılışına bekliyoruz” ifadelerini kullandı.