Çalıştığı inşaatta cansız bedeni bulundu

Afşin ilçesinde depremzedeler için inşa edilen deprem konutları şantiyesinde çalışan 30 yaşındaki işçinin, cansız bedeni bulundu.

Olay, Gerger Mahallesi’ndeki deprem konutları şantiye sahasında meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; 30 yaşındaki M.E. adlı işçi, çalıştığı binanın en üst katında tavana asılı şekilde bulundu. Mesai arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde M.E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.E.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yaşamına son verdiği değerlendirilen işçinin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. M.E.’nin cenazesinin, otopsi işleminin ardından memleketi Diyarbakır’a gönderileceği bildirildi.