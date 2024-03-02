Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 86 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık." dedi.

Bakan Bolat, "Şubat 2024'te, ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolar olarak gerçekleşerek rekor bir seviyeye ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat değeri elde edilmiş oldu. İthalatımız ise %8,5 azalarak 28 milyar 87 milyon dolara geriledi, bu da ihracatın ithalatı karşılama oranını önemli ölçüde artırdı. Bu veriler ışığında, ekonomimizin sağlamlığını ve dış ticaret dengemizin güçlenmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladık. İhracatımızın artması ve ithalatımızın daha kontrollü seyretmesi, cari açığımızın azalmasına ve ekonomik istikrarımızın pekişmesine büyük katkı sağlıyor. Hükümet olarak, ihracatımızı daha da artıracak ve dış ticaret dengemizi güçlendirecek politikalara odaklanmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.