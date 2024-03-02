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Köprü korkuluğundan Ceyhan’a atladı

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Elbistan’da, köprü korkuluğunun üstüne çıkarak Ceyhan Nehri’ne atlayan şahıs, boğulmak üzereyken kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Hoca Ahmet Y...

Köprü korkuluğundan Ceyhan’a atladı mask
Köprü korkuluğundan Ceyhan’a atladı
Köprü korkuluğundan Ceyhan’a atladı
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Elbistan’da, köprü korkuluğunun üstüne çıkarak Ceyhan Nehri’ne atlayan şahıs, boğulmak üzereyken kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki Kerkük Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, A.Ö. adlı şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle köprünün demir korkuluğunun üzerine çıkarak Ceyhan Nehri’ne atladı. Yaklaşık 2 metre derinlikte suda çırpınan şahsın imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Hiç düşünmeden suya atlayan bir genç, boğulmak üzere olan A.Ö.’yü kıyıya çıkarmayı başardı. A.Ö., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

02 Mar 2024 - 11:31 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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