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Afşin'de 3,1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Afşin'de 1 Mart Cuma günü 3,1 büyüklüğünde deprem meydana ge...

Afşin'de 3,1 büyüklüğünde deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Afşin'de 1 Mart Cuma günü 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü ilçeye bağlı Kargabükü Mahallesi olan depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

01 Mar 2024 - 16:01 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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