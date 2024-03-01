Afşin'de 3,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Afşin'de 1 Mart Cuma günü 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü ilçeye bağlı Kargabükü Mahallesi olan depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.