Depremzede üreticilerin hibeyle aldıkları koyunlarda ilk yavru sevinci

Elbistan’daki depremzede üreticiler, asrın felaketinde telef olan hayvanlarının yerine hibe olarak verilen koyunların ilk yavrularını doğurmasıyla birlikte ayrı bir sevinç yaşıyor.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş da; üreticilerin bu sevincine ortak olarak, “Doğan kuzular, acı günleri geride bırakmaya başladığımızın ve umudun simgeleri” dedi.

6 Şubat 2023’te yaşanan asrın felaketi, insan yaşamının yanında üretime de büyük darbe vurdu. Özellikle hayvancılık sektörü önemli bir kayıp yaşadı. Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan yıkılan ahırlarda telef oldu. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de; üreticinin yaralarını sarmak için depremin hemen ardından harekete geçti. Depremzede üreticilere ilk etapta yem dağıtımı yapıldı. Daha sonra ise, kurum personelleri sahaya inerek hayvan ve ağıl-ahır kayıplarına ilişkin gerekli incelemeleri yaptı. Yıkılan ağıl ve ahırlar için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gönderdiği çadırlar dağıtıldı.

Destek çalışmaları bununla da bitmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı, asrın felaketinde hayvanlarını kaybeden üreticilere yenilerinin hibe edilmesi projesini hayata geçirdi. Elbistan’daki üreticilere, depremde kaybettiklerinin sayısınca büyük ve küçükbaş hayvan teslimatları tamamlandı. Yine, süt üreticilerine yönelik de soğutma tankı ve sağım makinesi gibi hibeler de gerçekleştirilecek üretimin sürekliliği konusunda her türlü destek sağlandı.

Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanlar, hibe olarak ilk hayvanlarını geçtiğimiz temmuz ayında aldı. Yaklaşık 8 aydır özenle bakılan koyunlar, ilk yavrularını doğurdu. Kuzuların dünyaya gelişi, baharı simgelemesinin yanında deprem sonrasındaki umudun da adı oldu.

Depremden sonra doğan yavru kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluştururken Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş da, üreticilerin heyecanına ortak oldu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında her zaman üreticinin yanında olduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tüm imkanlarını afetzedeler için seferber ettiğini vurgulayan Tontuş, “Çok zor bir dönem yaşamlarına rağmen üretimden vazgeçmeyen üreticilerimizin her zaman yanında olmaya çalıştık. Afetzede üreticilerimize geçtiğimiz temmuz ayında küçükbaş hayvan dağıtımı yapmıştık. Yaraların sarılması, sektörün canlanması ve yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bugün de üreticilerimize hibe olarak dağıttığımız koyunlar ilk yavrularını dünyaya getirdi. Ağıllarda kuzu sesleri yankılanıyor. Üretim için, üretici için her zamankinden özel bir anlamı var bu seslerin.

İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm üreticilerimizle omuz omuza olmaya gayret edeceğiz. Her türlü sorun ve sıkıntılarının çözümü için çaba göstereceğiz. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Bol ve bereketli sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üreticiler de; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hibe ettiği koyunlarla zararlarını telafi ettiklerini, yeni doğan kuzularla da sevinçlerinin ikiye katlandığını söylediler.