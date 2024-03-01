Atanan 11 doktorun ardından 12 kişilik kadro daha

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası çerçevesinde Elbistan Devlet Hastanesi ile Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 3’ü tabip olmak üzere 12 doktor kadrosu açtı.

115.dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında 9’u uzman hekimden oluşan 11 kişilik atamayla kadrosu güçlenen Elbistan Devlet Hastanesi’ne, 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasıyla da takviye gelecek.

Bakanlığın açıkladığı 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasında; Elbistan Devlet Hastanesi’ne 7 doktor kadrosu ayrıldı. Bu doktorlar ve branşları ise şu şekilde: “1 tabip, 2 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, 1 radyoloji uzmanı, 1 tıbbi mikrobiyoloji uzmanı.”

Aynı kura çerçevesinde Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne de 2 diş tabibi, 1 endodonti uzmanı ve 2 restoratif diş tedavisi uzmanı atamasının yapılması planlanıyor.

Elbistan’la birlikte Türkiye’nin diğer bölgelerindeki sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek doktorların atamaları, 22 Mart’taki kurayla belli olacak.