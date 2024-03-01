Başkan Gürbüz: “Bu ramazan da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 10 bin gıda kolisi ulaştırmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Başkan Gürbüz, bu çalışmanın bir yardım değil gönül köprüsü anlamı taşıdığını belirterek, “93 mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerimizin iftar sofralarını şenlendireceğiz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Can Kulağı Platformu’nun, ramazan ayında yapacağı gıda yardımıyla ilgili hazırlıkları yerinde inceledi.

Bu yıl ramazan ayında yapılacak yardımların, deprem nedeniyle ayrı bir önem kazandığını ifade eden Başkan Gürbüz, bir yandan yaraları sararken diğer yandan da gönülleri fethetmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Gürbüz, Can Kulağı Platformu ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmasıyla 10 bin gıda kolisi dağıtılacağının bilgisini verdi.

Ramazan ayını, manevi iklimine uygun olarak yardımlaşma ve dayanışma içinde geçireceklerini anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Ramazana hazırız. Can Kulağı Koordinasyon Merkezi’mizde hummalı bir çalışma yapılıyor. Gıda kolilerimiz ramazan için hazırlandı. Bu ramazanda 93 mahallemizin tamamına ulaşıp, dar gelirli hemşerilerimizin gönüllerine dokunacağız. Bu süre zarfında tüm talepleri karşılamaya çalışacağız. Yaklaşık 10 bin civarında gıda kolisi dağıtımımız olacak. Bunun önemli bir kısmını Can Kulağı Platformumuz karşılayacak. Kalan kısmını da diğer STK’larımız vatandaşlarımıza ulaştıracak” dedi.

Elbistan’daki 53 bin bağımsız bölümde yaşayan vatandaşların yüzde 25’ine ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Gürbüz, “Bunu bir yardım olarak görmemek lazım. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli hemşerilerimizle kurduğumuz bir gönül köprüsü olarak görmek lazım. Deprem, Elbistan’ımızda çok ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirdi. Biz de ekonomik zorluk yaşayan hemşerilerimizin bir nebze de olsa bütçelerine katkı sunmak ve iftar sofralarını şenlendirmek adına bu çalışmaları önemsiyoruz. İnşallah, ramazan ayını birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tamamlayıp bayramımızı da aynı şekilde kutlarız” ifadelerini kullandı.