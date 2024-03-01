Bakanlıktan 3 projeye ‘ÇED gerekli değil’ kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2’si Elbistan ve 1’i de Ekinözü ilçesindeki 3 proje için ‘ÇED gerekli değil’ kararı verdi.

Elbistan’daki güneş enerjisi santrali projesi ile Ekinözü ilçesindeki ağ kafeste balık yetiştiriciliği projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci sonuçlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özel bir firmanın Elbistan’a bağlı Kalaycık Mahallesi’nde kuracağı toplam 11 MWe kurulu güçteki 2 ayrı güneş enerjisi santrali için ‘ÇED gerekli değil’ kararını verdi.

Bakanlık, özel bir firmanın Ekinözü ilçesindeki Kandil Barajı’nda yıllık 200 ton alabalık üretimi hedefleyen ağ kafeste balık yetiştiriciliği projesine de aynı şekilde ‘ÇED gerekli değil’ kararı verdi.

3 projeyle ilgili olarak verilen kararlar, bakanlığın sitesinde yayımlandı.