Öztunç: “Türkiye’de gerçek işsizlik oranı yüzde 24,7”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TÜİK’in açıkladığı işsizlik verilerinin sokağın gerçeğini yansıtmadığını, Türkiye’de işsizliğin en yüksek noktada olduğunu savunarak, “Gerçek işsizlik bugün yüzde 24,7’dir” dedi.

TÜİK’in enflasyon hesabı ile hissedilen enflasyon hesabı arasında uçurum olduğunu iddia eden Öztunç, “İşsizlik rakamlarında da aynı durum var. O nedenle TÜİK bir de hissedilen işsizliği açıklasın” ifadesini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 2023 yılında 1 milyon 433 bin kişinin işsizlik ödeneği almak üzere İşsizlik Sigortası Fonu’na başvuruda bulunduğunu hatırlattı.

Öztunç, “İşsiz kalanların sayısı 2022 yılına göre 7,4 milyondan 8,8 milyona çıktı. 2023 yılında en az 1 milyon 433 bin kişi işini kaybetti. Sadece Ocak 2024’te işinden çıkarılan 151 bin 737 kişi işsizlik ödeneği alabilmek umuduyla İşsizlik Sigortası Fonuna başvurdu. Ancak 84 bin 302 bin kişiye işsizlik ödeneği bağlandı. Yani işsiz kalan iki kişiden biri işsizlik maaşından da yararlanamadı.

TÜİK, sadece iş arayan işsizleri işsiz kabul ederek hesapladığı işsizlik oranını Aralık 2023 ayı için yüzde 8,8 olarak açıkladı. Haftada ücret karşılığı sadece bir-iki saat çalışan, ancak daha uzun süre çalışmak istediği için yeni veya ikinci bir iş arayanları işsiz kabul etmiyor aksine istihdamda yani iş-güç sahibi olarak gösteriyor.

İş arayan 3 milyon 98 bin işsizi, haftada bir-iki saat çalışan ama daha uzun süre çalışmak için iş arayan, 2 milyon 667 bin kişiyi ve iş bulma umudu kalmadığı için iş aramayan 3 milyon 890 bin kişiyi bir araya getirdiğimizde 9 milyon 655 bin kişilik muazzam bir işsizler ordusu ortaya çıkıyor. Yüzde 8,8 denilen işsizlik oranının gerçeği ise yüzde 24,7’ye yükseliyor. Gerçek işsizlik son 21 ayın, yani pandemiden sonraki dönemin en yüksek seviyesinde seyrediyor” ifadelerini kullandı.