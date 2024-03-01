Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından edebiyat, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda yazar, eğitimci ve motivasyon uzmanı Hayati İnanç, Elbistanlılarla buluştu.

Edebiyat, kültür ve sanat etkinliklerini sanat dünyasının önemli isimlerinden olan yazar, eğitimci ve motivasyon uzmanı Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Elbistan İçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Murat Mercan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin en çok okunan ve dinlenen yazarlarından biri olan eğitimci ve motivasyon uzmanı Hayati İnanç, ilk olarak yaşam öyküsünü dinleyicileriyle paylaştı. Katılımcılara insan ve yaşam hikâyeleri anlatan İnanç, konuşmasında tecrübe ve birikimlerini katılımcılarla paylaşarak hayata ve edebiyata dair gençlere tavsiyelerde bulundu.

Programın ardından Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, yazar, eğitimci ve motivasyon uzmanı Hayati İnanç’a teşekkür ederek, plaket ve yayın hayatına başlayan Pınarbaşı Kültür Sanat Edebiyat dergisi ve ‘En Soğuk Gün 6 Şubat’ kitabını takdim etti.