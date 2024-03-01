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Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua edildi

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Kahramanmaraş'ta, cuma namazı sonrası Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua edildi.

Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua edildi mask
Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua edildi
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Kahramanmaraş genelinde, cuma namazı sonrası Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua edildi.

01 Mar 2024 - 14:46 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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