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Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Afşin ilçesinde, tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile vurulan 20 yaşındaki genç, ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, aralarında husumet bulunan...

Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı mask
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Afşin ilçesinde, tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile vurulan 20 yaşındaki genç, ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, aralarında husumet bulunan H.K.(17) ile M.B.(20) adlı gençler arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma, büyüyerek silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü. M.B. adlı genç, H.K.’nin ateşlediği tabancadan çıkan merminin karın bölgesine isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

01 Mar 2024 - 13:40 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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