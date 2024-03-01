01 Mar 2024 - 13:40 - Güncel

Silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Afşin ilçesinde, tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile vurulan 20 yaşındaki genç, ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, aralarında husumet bulunan...