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Suriyeli zehir tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası

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Elbistan’da, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan Suriye uyruklu şahıs, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Elb...

Suriyeli zehir tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası mask
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Elbistan’da, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan Suriye uyruklu şahıs, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Elbistan’da, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kolluk kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla yakalanan M.H. adlı şahıs hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık M.H., SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın son sözlerini dinledikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanığa, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık, aynı suç kapsamsında 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

01 Mar 2024 - 13:37 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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