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9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor mask
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.

01 Mar 2024 - 11:57 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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