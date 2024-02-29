Yüzlerce tavuk ve civciv, yangında telef oldu

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde, bir ahırda çıkan yangında yüzlerce tavuk ve civciv telef olurken, yumurtalar da küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Galip Yılmaz adlı vatandaşın tavuk beslediği ahırında yangın çıktı. Elektrik kontağı sonucu çıktığı değerlendirilen olayda, ahırdaki ahşap ve diğer malzemelerin tutuşmasıyla birlikte hızla yayılan alevlere ilk olarak Yılmaz ve mahalle sakinleri müdahale etti. Ahırdaki tavuk ve civcivler ise alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucu yangın kontrol altına alınsa da yaklaşık 150 tavuk ve 400 civciv telef oldu. Çok sayıda yumurta da alevlerin içinde yanarak küle döndü.

Yılmaz ise, yangında büyük çaplı maddi kayıp yaşadığını belirtti.