Kırsalda ‘Yerinde Dönüşüm’ 7 mahalle ile başlıyor

Elbistan’a bağlı 7 kırsal mahallede, ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyası çerçevesinde inşa edilecek 19 hafif çelik konstrüksiyon sitemli köy konutunun yapımına başlanıyor.

Asrın felaketinin merkez üssü Elbistan’da, kırsal mahallelerdeki afetzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca betonarme köy tipi konutların yapımına başlanmıştı. Elbistan’da, toplu olarak yaklaşık 800 köy tipi konutun yapılması planlanırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hafif çelik konstrüksiyon köy tipi konutlar için de peyderpey ihaleler düzenleneceğini duyurmuştu. Etütleri yapılmış sağlam zeminlerde inşa faaliyetleri planlanan Yerinde Dönüşüm Projesine başvurular 255 bine ulaşırken hibe ve kredi desteği alarak Bakanlığın denetiminde TOKİ güvencesinde, kendi evlerini yapmak isteyen yaklaşık 15 bin kişi de işlemlere başladı.

Elbistan Belediyesi de, kırsal mahallelerde hafif çelik konstrüksiyon teknolojisi kullanılarak inşa edilecek 100 köy konutuna ruhsat vermişti. ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyası kapsamında deprem konutları için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL de kredi veriliyor. Ahırlı köy evleri için de 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi imkânı sağlanıyor.

Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerdeki ‘Yerinde Dönüşüm’ kampanyası çerçevesinde ilk hafif çelik konstrüksiyonla inşa edilecek köy evlerinin sayısı belli oldu. 7 kırsal mahalledeki 19 hak sahibi için deprem endişesi taşımadan güvenle yaşayabilecekleri yeni yuvalarının yapımına başlanıyor. Köy tipi konutların 150 gün içinde afetzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

Bu çerçevede; Atmalıkaşanlı Mahallesi, Dağdere Mahallesi, Kavaktepe Mahallesi ve Ovacık Mahallesi’nde 1’er köy tipi konut yapılacak. Uncular ‘da 5, Tapkırankale’de 2 ve İncecik’te de 8 köy tipi konutun inşasına başlanacak.

Hafif çelik konstrüksiyon sistemi ile yapılacak 19 konutun ihalesi ise 25 Mart’ta düzenlenecek.