Musa Demir, Elbistan’da 15 yıldır yapılmayanları tek tek saydı

Elbistan Bağımsız Belediye Başkanı adayı Musa Demir, kentte son 15 yılda yapılmayan alt ve üstyapı projelerini tek tek sayarak, “Gerçek belediyecilik vaadi veriyorsunuz da, 15 yıldır gerçek değil de şaka mıydınız?” diye konuştu.

Elbistan Belediyesi’nin, depremlerin yaralarının sarılmasında yetersiz kaldığını ve özellikle de esnaflara yönelik somut adım atılmadığını savunan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, “Depremin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş esnafı ayağa kaldırmak adına şehir merkezinde kayda değer bir icraatınız yok” dedi.

Demir, mevcut yönetimi, yapılmayan hizmetler üzerinden eleştirerek, şu soruları yöneltti:

“Belediye bünyesinde her an olası afet yönetimi için afeti yönetecek kriz masası kurulacak. Belediye olarak hazırlıksız olduğumuzu yaşanan deprem felaketinde hep birlikte görmüş olduk. Depremin yaralarını sarmakta yetersiz kalıyorsun. Esnafı ayağa kaldırıp ticareti canlandıralım, şehrimiz ayağa kalksın esnaflarımızı kalıcı işyerlerine kavuşturalım diye somut hiçbir adım atmıyorsunuz. Vatandaşı bugün yarın gibi şeylerle oyalayarak gününüzü gün edeceksiniz, sonrada seçimi kaybediyoruz korkusuyla vatandaşa algı oluşturma gayretinde olacaksınız öylemi? Neymiş iktidarda olmalıymış belediye yoksa yatırım gelmezmiş!

Peki, burası 15 yıldır iktidarda da ne yaptınız hizmet olarak? 15 yılın sonunda slogan olarak gelen gerçek belediyecilik vaadiyle vatandaşın huzuruna çıkmak istemeniz Elbistan halkında karşılık bulmuyor. 15 yıldır gerçek değil de şaka mıydınız diyor Elbistan. Madem bu vatandaşı ve Elbistan halkını bu kadar çok seviyordunuz o halde soruyoruz neden bugüne kadar belediye de bir afet ve kriz masası kurmadınız? Elbistan’ın deprem bölgesinde olduğunu da bilmeyen yoktu, 5 kat üzeri imara müsaade edilmiyordu. Neden gökdelenler yapılmasına müsaade ettiniz?”

Elbistan’da, istihdam seçeneği bulamayan gençlerin göç etmek zorunda kaldığının altını çizen Demir, “Elbistan’ın evlatları işsizlik nedeniyle şehrimizi terk edip ellerinde bir çanta ile gurbette şantiye, şantiye gezerek ekmek kavgası verirken Elbistan evlatlarının dertleriyle dertleşmek yerine, sizler neden şehir dışından oradan buradan işçiler getirdiniz? Önemli olan vatandaşı iş sahibi yaparak üretime katkı sunar hale getirmektir. Her insanın onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu kimse aklından çıkartmamalı, her insanın eşit iş, eşit aş imkanlarına kavuşturulması adına şehirde yeni istihdam kapıları açılması adına işverenlerin şehrimize yatırım yapmalarını sağlayacak kolaylıklar sağlanarak şehrimizi yatırımcı için cazip bir yere dönüştürerek çalışan ve üreten bir şehir inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediyesi’nin ‘başarısızlıkları’ olarak nitelendirdiği hizmet eksikliklerini sıralayan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, şöyle devam etti:

“Halkın içinden olmayan yukardan işaret diliyle adeta atanan bir başkan ulaşılamayan adam ilan ediyor kendisini. Bunun için hala şehrimizin yol sorunları var. Başarılı olamadığınız için şehrimizin bitmeyen bir imar sorunu var. Başarılı olamadığınız için şehrimiz işsizlik nedeniyle göç veriyor. Başarılı olamadığınız için insanlar sudan zehirlendiler. Yine sanayi esnafını ziyaret ettim içme suyu kullanılır durumda olmadığı için hazır su satın aldığını dertsiniyor. Bize ülkemizde yeraltı su kaynaklarının yüzde 25’i bizim bölgemiz de olmasına rağmen su sorununun dahi çözüme kavuşturulmadığını dinledik sanayicimizden.

Başarılı olamadığınız için 100 yıl dayanan asfalt bazen ayda bir bazen senede bir bozuluyor. Başarılı olamadığınız için sanayi esnafımızın dertlerini öteleyerek sanayinin altyapı sorununu görmezden gelinerek kaderine terk edilen el emeği ile zor şartlarda evine ekmek götürmek durumunda kalan sanayi esnafının sorunlarına çözüm bulamadığınız gibi yağan yağmurda gölete dönen sanayi esnafını mağdur etmeye de devam etmediniz mi? Başarılı olamadığınız için yeni bir sanayi sitesini çok acele kurup hayata geçiremediniz.

Başarılı olamadığınız için vatandaş bir yıldan fazla oldu konteyner kentlerde zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Başarılı olamadığınız için belediye bünyesinde eğitime destek projesini hayata geçirmediniz. Başarılı olamadığınız için Elbistan gençliğinin sorunlarına çözümler üretemediniz. Başarılı olamadığınız için bir kaç noktada belediye düğün salonları yapıp yoksul gençlere ücretsiz düğün salonları tahsis etmeyi dahi düşünemediniz. Başarılı olamadığınız için Elbistan gençliğinin ve tüm halkının yararlanacağı bir kültür merkezi kurarak için de sanat tiyatro kurs merkezleri, ücretsiz etüt merkezi hizmeti de veren için de sosyal tesisi de olan kültür merkezleri kuramadınız.”

‘Ne yaparsanız yapın, Elbistan halkı sizi gönderme kararını vermiş’ diyen Musa Demir, “Başarılı olamadığınızı bildiğiniz için sürekli biz kalalım ama kalmanın yolunu da yeni isimlerle vatandaşı aldatalım diye yola çıktınız. Değiştiğiniz isimler de bu yukarda açıklanan sorunlara çözümler bulamadığını bildiğiniz için sürekli vatandaşı iktidar da olmalı belediye algı oluşturmak istiyorsunuz. Her ne yaparsanız yapın Elbistan halkı artık sizi kesinlikle gönderme kararını vermiş.

Elbistan bizimle hakkaniyetli şeffaf üretken yenilikçi bir belediyecilikle bütün sorunlarını çözmeyi başaracaktır. Elbistanlı hemşerilerimiz her şeyin farkındalar” şeklinde konuştu.

Demir, son olarak, “Elbistan halkı tehditlere boyun eğmeyecektir. Hiç kimse ödeneği de kesemez yatırımlara engel de olamaz. Avrupa Birliği hibe projelerine de engel olamazlar İller Bankasından gelen ödenekleri de kesemezler. Belediyenin öz kaynaklarından elde edilen gelirini de kesemezler. Elbistan halkı bilinçli ve şuurludur. Biz de belediyecilik hizmetinde uzlaşı kültürünü hakim kılarak şehrin huzuru adına da katkılar sunacağız. Çakma anketlerle oluşturulmak istenen algının da farkında olan Elbistan halkı evladı Musa Demir’e sahip çıkacaktır” değerlendirmesinde bulundu.