Can Kulağı, 15 bin ihtiyaç sahibine giyim desteği verecek

Elbistan Belediyesi öncülüğünde tüm sivil toplum kuruluşlarının tek çatı altında birleştiği Can Kulağı Platformu, bu yıl, 15 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa giyim yardımında bulunmayı hedefliyor.

Can Kulağı Platformu, yardım çalışmaları ile kentteki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yaralarını sarmaya ve kalplerine dokunmaya devam ediyor.

Yaklaşık 6 yıl önce kurulan Can Kulağı Platformu, gıdanın yanı sıra giyim ve kırtasiye destekleri ile özellikle de depremin yaralarını sarmayı en önemli görev kabul ediyor. Can Kulağı Platformu, 2024 yılı çalışmaları çerçevesinde kapsamlı bir giyim desteği projesini başlattı. Günlük 150 ihtiyaç sahibi aile, Can Kulağı Koordinasyon Merkezi’ne gelerek, beğendiği 2’şer parça kıyafeti kendisi seçip alabiliyor.

Can Kulağı Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmaları inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ihtiyaç sahipleri için 93 mahallede seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Can Kulağı Platformu’nun, toplumsal açıdan çok büyük bir görev üstlendiğini ve çoğunluğu gönüllülerden oluşan ekibin özveriyle çalıştığını vurgulayan Gürbüz, “İhtiyaç sahiplerimizin kıyafet ve gıda temini için buradayız. Depremden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 93 mahallemizde seferberlik ilan etmiştik. Önümüz ramazan. Ramazanı da sağlıkla geçirmek ve bayramlık ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar başladık. Emeği geçen hayırseverlerimize gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum.

Buradaki çabayı ve emeği, gerçekten yaşayan insanların anlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü sabahın erken saatlerinde başlayıp gece de devam eden bir emek var burada. Kimin nerede ne ihtiyacı varsa onu gidermek için canla başla verilen bir mücadele sergileniyor. Yurt içinden ve dışından çok sayıda dernekle sivil toplum kuruluşlarının desteğini alıyor Can Kulağı. Biz hala depremin yaralarını sarmakla ilgili mücadele veriyoruz. Bunu da inşallah gücümüz yettiğince vereceğiz ve mücadelenin içinde olacağız” dedi.

Deprem sonrasında asrın kucaklaşmasının yaşandığını dile getiren Gürbüz, “Bugün yaklaşık 2 bin ailemize ulaştık. Gelen tüm talepleri değerlendiriyorlar. Buradaki yapılan yardımları yerinde görmek adına buradayız. Gerçekten çok memnun oldum. Arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bu mücadeleyi hakkıyla yapıyorlar. Elbistan’da asrın felaketi yaşandı. Yapı stokumuzun yaklaşık yüzde 50’sini kaybettik. İşyerlerimizin yüzde 60’ını kaybettik ama burada bir asrın kardeşlik destanı da yazıldı diyebilirim. Herkes birbirine kenetlendi. Türkiye’nin hangi bölgesi olursa olsun, her yerden kardeşlerimiz bize yetiştirdiler. Devletle milletin kucaklaşması bizi bugünlere getirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Can Kulağı Platformu Koordinatörü Ali Demir ise, “Can Kulağı olarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çocuk, kadın ve erkek olmak üzere kıyafet dağıtıyoruz. Kısa süre önce 93 mahallemizde ve konteyner kentlerde kahvaltılık dağıtımı yaptık. Odun-kömür ulaştırmaya çalıştık. Bu konuda Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e özellikle teşekkür ediyoruz. Yurtiçi ve yurtdışındaki iş adamları ile görüşerek bu yardımların ulaşmasına vesile oldu. Gönüllü arkadaşlarımız da burada canla başla çalışıyor. Onlara ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Can Kulağı Platformu’nun kıyafet desteğinin, 15 bin ihtiyaç sahibine ulaşması bekleniyor. Günlük 150 aileye kişi başı 2’şer adet olmak üzere diledikleri kıyafetler teslim ediliyor.