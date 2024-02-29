Karakuş: “Sokak köpekleri için tedbir alınmalı”

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Cemil Karakuş, mahallesinde ve ilçe genelinde sayıları her geçen gün artan sokak köpekleri için önlem alınmasını istedi.

Okul önleri başta olmak üzere şehir merkezinde sürü halinde gezen köpeklerin, öğrenciler ve vatandaşlar açısından güvenlik sorunu oluşturduğunu belirten Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Cemil Karakuş, “5 yıl önce seçildiğim günden bu güne kadar temsil ettiğim mahallemi ve şehrimizin güzelliği için defalarca ilgililerle yazışmama ve görüşmeme rağmen hiç bir sonuç alamadığım konuların en başında sokak köpekleri geliyor. Bu konudaki çağrılarım ve girişimlerim karşılıksız kaldı. Geldiğimiz noktada ise tüm okulların önleri, anaokullarının önleri, caddeler ve parklar köpek sürüleri ile dolu. Anneler, babalar çocuklarını okula gönderirken endişe içinde. Kısa mesafelerde bile servisle göndermek zorunda kalıyorlar.

Hayvan barınağı süs için mi kuruldu anlayamıyorum. Bir öğrenciye, bir yaşlıya veya her hangi bir şahsa zarar vermeden sokak köpeklerinin toplatılmasını önemle rica ediyorum. Bu konuda herkes görevini yerine getirmeli. Görev kutsaldır. Görevini ibadet sayarak işine sarılmıyorsa bir şahıs derhal o işten çekilmesi millet ve vatan adına hayırlı olur” ifadelerini kullandı.