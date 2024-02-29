Elbistan Ticaret Odası, ‘Dijital Ehliyet’ hizmetini başlattı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), dijital ehliyet olarak ta bilinen Sayısal Takograf Kartı hizmetini vermeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında; Sayısal Takograf Kartı, Şirket Kartı ve Servis Kartı hizmetleri bundan böyle Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da sunulacak.

Kart işlemlerinin bugüne kadar il merkezlerinde yapıldığını ve onaylanan kartın teslim alınması için de yine il merkezlerine gidildiğini ifade eden Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, yapılan protokolün ardından Elbistan ve bölge halkına bu hizmeti de vermeye başladıklarını dile getirdi.

Başkan Paksoy, “Dijital ehliyet olarak bilinen Sayısal Takograf Kartı, Şirket Kartı ve Servis Kartı hizmetlerini odamızda vermeye başladık. Vatandaşlarımız bugüne kadar bu hizmeti alabilmek için il merkezlerine gidiyor, yine onaylanan ve baskısı yapılan kartını teslim alabilmek için yine seçtiği il merkezine gitmek zorunda kalıyordu. Buda ekstra külfet anlamına geliyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile artık odamızda bu hizmeti vermeye başladık” dedi.

ETSO Başkanı Paksoy, “Bu vesileyle Sayısal Takograf Kartı işlemleri için talebimizi onaylayan TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni hizmetimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.