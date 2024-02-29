Hububata zarar veren tarla faresi ile mücadele çağrısı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, hububat ekili alanlarda popülasyonunda ciddi artış gözlenen tarla faresine karşı üreticilerin mücadelesi yapmaları için çağrıda bulundu.

Tontuş, Elbistan ve çevresinde özellikle kar yağışının mevsim normallerinin altında kalmasının tarla faresinin bölgedeki popülasyonunun artmasına neden olduğunu hatırlattı.

Tarla farelerinin, hububat ekili alanlara zarar verdiğinin altını çizen Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, “Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Elbistan’ımızda da tarla faresinin popülasyonunda ciddi artış gözlemliyoruz. Teknik personelimiz, sahada incelemelerini sürdürüyor. İlk bulgular ışığında ürün ve verim kaybına yol açmasını önlemek için üreticilerimizin bu zararlıya karşı mücadele başlatmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Bu zararlı ile mücadelede zehirli yem kullanımı başta olmak üzere bir dizi yöntem uygulanabileceğini dile getiren Tontuş, tüm üreticilerin tarlalarında gerekli kontrolleri yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Üreticilere dağıtılan zehirli yemlerin, kullanım şekliyle ilgili de bilgi veren Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, “Tarla fareleri ile bulaşık alanlarda 25 metrekare alanda 5 adet işlek delik sayıldığında, temin edilen zehirli yemle mücadele yapılmalıdır. İlaçlama öncesinde buradaki tüm delikler kapatılıp, 3 gün sonra açılan deliklere, zehirli yemler her deliğe 5 adet olacak şekilde, el değmeden delik içlerine bırakılarak bu delikler kapatılmalıdır. Doğal dengenin korunması için tarla faresi mücadelesinden sonra ertesi gün ölü farelerin toplanması ve toprağa derince gömülmesi gerekir. Zehirli yemler, kurumumuzdan temin edilebilir” şeklinde konuştu.