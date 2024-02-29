KİÜ Yeşilay Topluluğu’ndan Yetim Koordinasyon Merkezi’ne kitap bağışı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Yeşilay Topluluğu ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin katkıları ile Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi’ne kitap bağışında bulunuldu.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Yeşilay Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kavgacı ile birlikte Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkez Koordinatörü Fazilet Sevinç’le görüşerek, buradaki atölyelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Prof. Dr. Bakan, kitap bağışı kampanyasında emeği geçen ve katkı sunan akademisyen ve öğrencileri tebrik etti.

Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi’nde gönüllülük esası üzerine gerçekten çok anlamlı çalışmalar yapılıyor. Üniversitemiz Yeşilay Topluluğu öğrencileri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenlerimiz de burada yürütülen çalışmalara katkı vermek istediler ve kitap bağışında bulundular. Kurum Koordinatörü Fazilet Sevinç hanımla görüştük ve yaptıkları çalışmaları yakından gördük. Kendilerini ve burada hizmet veren gönüllülerimizi kutluyorum. Ayrıca kitap bağışında bulunan öğrencilerime ve akademisyenlerime de yürekten teşekkür ediyorum. Üniversite olarak bundan sonraki süreçte de bu tür aktivitelerde yer almaya, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almaya gayret göstereceğiz.”

Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Fazilet Seviç de, bu anlamlı kampanyadan dolayı katkı sunanlara teşekkür etti.