BELGE VE TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ İLANI

T.C.TÜRKOĞLU

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/371 Esas

İLAN TUTANAĞI

İLGİLİ ŞİRKET: TATARI AND PARTNERS KONFEKIYON MODA TEKSTIL SANAYİ VE TICARET LIMITED ŞIRKETİ (Fırst boya tekstil sanayi ve ticaret limited şirketi, uvnak ile kayıtlı şirket 01/04/2022 tarihinde unvan değiştirerek yeni ilgili şirketin adını almıştır)

Aşağıda sayılan belge ve ticari defterlerin, şirketin faaliyet yürüttüğü Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi İstasyon Mah. 5201 sokak no: 17 adresinde bulunduğu sırada deprem sonucunda ZAYİ olduğu beyan edilmiştir.

-2020, 2021, 2022,2023 (2020 ve 2023 yılları dahil), Yevmiye defteri

-2020, 2021, 2022,2023 (2020 ve 2023 yılları dahil), Kebir defteri

-2020, 2021, 2022,2023 (2020 ve 2023 yılları dahil), Envanter defteri

-2020, 2021, 2022,2023 (2020 ve 2023 yılları dahil), Alım, satım ve gelir-gider belgeleri

-2020, 2021, 2022,2023 (2020 ve 2023 yılları dahil), Damga vergisi defteri

-2020, 2021, 2022,2023 (2020 ve 2023 yılları dahil), Genel kurul müzekkere

-2020, 2021, 2022,2023 (2020 ve 2023 yılları dahil), Ortaklar pay defteri

Bunların dışında;

İş yeri işçi özlük ve insan kaynakları dosyaları

SGK işe giriş- çıkış bilgileri, eksik günler, tutanaklar

Elektronik belgeler (Disk, E imza, Mali Mühür vs)

Elde düzenlenen kağıt ortamında gelen fatura ve irsaliyeler ile her türlü belge, bilgi ve defterler

İş bu dava ile ilgilisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.