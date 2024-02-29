Depremde memleketi için seferber olan Elbistanlı kaymakama ziyaret

Elbistan’ın Köprübaşı Mahalle muhtar adayı Şaban Kahraman, asrın felaketinde memleketi için seferber olan Antalya’nın Serik ilçesinin Elbistanlı Kaymakamı Cemal Şahin’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Aslen Elbistanlı olan Antalya’nın Serik Kaymakamı Cemal Şahin, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketini haber alır almaz, hemşerilerine yardım ulaştırmak ve yaralarını sarmak için seferber oldu. Özellikle depremzedelerin gıda ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Kaymakam Şahin, koordinasyonu da en kısa sürede sağladı. Kaymakam Şahin’in koordine ettiği yardım tırları, Elbistan’a ilk ulaşan kafilelerden biri oldu. Daha sonraki dönemlerde de memleketi ile bağını koparmayan Kaymakam Şahin, depremzede hemşerilerinin Serik başta olmak üzere çevre ilçelerde barınması için de elinden gelen desteği verdi. Hemşerilerine kucak açan Kaymakam Şahin, Elbistanlı depremzedelerin takdirini kazandı.

Deprem sürecinde Kaymakam Şahin’le birebir irtibat kuran isimlerden olan Köprübaşı Mahallesi muhtar adayı Şaban Kahraman, Yaser Kaya ile birlikte Şahin’i makamında ziyaret etti.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hemşerilerinin ve deprem bölgesindeki insanların yaralarına merhem olmak için devlet-millet dayanışması sergilendiğini söyledi.

Seferberlik ruhuyla hareket edildiğini belirten Kaymakam Şahin, “Biz de bu süreçte Elbistan’ımızda afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Elbistanlı hemşerilerimizi ve tüm depremzedelerimizin yüreklerine dokunmayı en önemli vazife bildik. Tüm hemşerilerime ve depremden etkilenen bölgelerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Köprübaşı Mahallesi muhtar adayı Şaban Kahraman misafirperverliği ve desteklerinden dolayı Kaymakam Şahin’e teşekkür ettiler.