Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.K. ve F.S.’yi çok miktarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve bir miktar para ile birlikte suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.