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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı mask
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.K. ve F.S.’yi çok miktarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve bir miktar para ile birlikte suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

29 Şub 2024 - 11:09 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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