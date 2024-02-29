29 Şub 2024 - 08:55- Özel Günler G:

Elbistan Mizan Derneği tarafından düzenlenecek Dua ve Sohbet programına davet...

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İsmailağa İlmi Heyet Başkanlarından Müderris Mahmut Eren Hoca Efendinin katılacağı Özel programa, tüm Elbistan ve çevre halkı davetli. Sohbet prog...

Elbistan Mizan Derneği tarafından düzenlenecek Dua ve Sohbet programına davet... mask
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İsmailağa İlmi Heyet Başkanlarından Müderris Mahmut Eren Hoca Efendinin katılacağı Özel programa, tüm Elbistan ve çevre halkı davetli.

Sohbet programı, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30’da Hanımlara Özel(Mizan Derneği Yeşilyurt Mahallesi) ve aynı gün 19.45’te Müderris Mahmut Eren Hoca Efendinin katılımıyla Mevlana Camii'nde yapılacaktır.

Mizan Derneği Yeşilyurt Mahallesi Site Yol Kavşağı Çifte Minareli Camii Civarı

Mevlana Camii Sanayi Sitesi
İrtibat 0552 402 67 38

# Mahmut Eren Hoca, İsmailağa, Çevre, Elbistan, Mizan Derneği

29 Şub 2024 - 08:55 Kahramanmaraş/ Elbistan- Özel Günler

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