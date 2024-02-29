Yatakhane yangınında yaralı sayısı 11'e yükseldi

Elbistan'a bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde TOKİ konutları şantiyesinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde çıkan yangında yaralı sayısı 11'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. Alevlerin içinde kalan işçiler can havliyle dışarı kaçarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı.

Yangının ardından ilk etapta 5 olan yaralı sayısı da arttı. Vücutlarının değişik bölgelerinde yanık oluşan 6 işçi ile dumandan etkilenen 5 işçinin Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.