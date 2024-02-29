TOKİ şantiyesinde büyük yangın: 5 yaralı

Elbistan'a bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde TOKİ konutları şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde büyük çaplı yangın çıktı.

Alevlerin geceyi gündüze çevirdiği olayda 5 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. Alevlerin içinde kalan işçiler can havliyle dışarı kaçarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı. Yangında, 3 işçi yanık, 2 işçi de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.