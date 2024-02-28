Otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Göksun-Kahramanmaraş karayolu tüneller mevkiinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Edebiyat Yolu olarak adlandırılan Göksun-Kahramanmaraş yolunun Sezai Karakoç Tüneli içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Göksun'dan Kahramanmaraş istikametine giden M.P. yönetimindeki 46 EC 618 plakalı otomobil, önünde seyreden A. H. sevk ve idaresindeki sebze yüklü 31N8305 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada, otomobilin yolcu koltuğundaki H.E. hayatını kaybetti. Otomobil sürüsü ise, ağır yaralı olarak KSÜ Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden H.E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.