28 Şub 2024 - 17:15- Politika G:

İletişim Başkanı Altun'dan 28 Şubat açıklaması

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İletişim Başkanı Altun, milletin, önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat'ın da üstesinden gelmeyi başardığını belirterek, "Karanlık günlerin bir daha yaşanmaması adına birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan 28 Şubat açıklaması mask
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Milletin, kendi iradesine ve değerlerine karşı yapılan önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi, "bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardığını bildiren Altun, şunları kaydetti:

"28 Şubat darbesi, 27 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumsal yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adıdır. O karanlık günlerin bir daha yaşanmaması adına hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz."

28 Şub 2024 - 17:15 - Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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