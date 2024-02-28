KAAN’a Elbistanlı mühendis imzası

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yaparak gök vatanla buluşan Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN’da Elbistanlı mühendislerin de imzası var.

Türk hava savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN, 21 Şubat'taki ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak, 8 bin fit irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından projesine başlanan KAAN, ismini de Türk havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Kaan Alp’ten alıyor.

KAAN, üstün hava hakimiyetini, yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzilini, yüksek, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruşu, yapay zeka ve heterojen hesaplama desteği içeren "Yüksek Başarımlı ve Bütünleşik Aviyonik Sistemi" ile sağlıyor.

KAAN’ın, yapım aşamasında ise binlerce mühendis ve teknik personelden oluşan binlerce kişi görev yapıyor. Türk mühendisleri, gök vatanın yeni çelik kanadı olacak KAAN için benzersiz bir emek harcadı. Aylarca ailelerinden ayrı düşen mühendisler ve personeller, mesai mevhumu gözetmeden çalıştı. Her biri, üstün fedakarlığın simgesi olan KAAN’ın teknik personelleri arasında 2 Elbistanlı mühendisin de yer aldığı öğrenildi.

Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN’ın yapım sürecinde önemli katkı sundukları belirtilen ve Elbistan’a bağlı Karahasanuşağı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Elbistanlı mühendislerin isimleri, güvenlik nedeniyle açıklanmadı.

KAAN’da Elbistanlı mühendislerin de imzasının olduğunu kendisine ait internet sitesinden paylaşan araştırmacı-yazar Ali Gültekin Biniş, “Milletçe bize büyük bir heyecan sevinç ve gurur yaşatan, bütün savunma sanayi mensuplarına çok teşekkür ederiz. Allah, bu muhteşem uçağı göklerle buluşturmak için, mesai kavramını alt üst eden, uykusuz kalan, aylarca ailelerinden ayrı düşen her kademedeki TUSAŞ ve diğer savunma sanayi mensuplarından razı olsun. Uçağın bu hale gelmesinde, iki Karahasanlı mühendisin büyük ve önemli katkıları olmuştur. Onları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Yolları ve bahtları açık olsun” ifadelerini kullandı.