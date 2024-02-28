Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan uzman doktorlar belli oldu

Sağlık Bakanlığı, 115.dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında Elbistan Devlet Hastanesi için açtığı 9’u uzman hekimden oluşan 11 kişilik kadroya atananların isimleri belli oldu.

Bakanlığın açıkladığı 115.dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası, Ankara’da noter huzurunda çekildi. Kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan doktorların da isimleri netlik kazandı.

Buna göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne; acil tıp uzmanı Yusuf Aydoğan, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları Nazlı Acu ve Aylin Özaydın, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları Sinem İrez Çetin ve Abdulmelik Bucak, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Melikşah Safa Üçok, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Mehmet Ali Abasıyanık, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Ahmet Rıfat Doğramacı, tıbbi pataloji uzmanı Mümin Emiroğlu ile tabipler Berat Güllü ve Furkan Aktaş oldu.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin kadrosunu güçlendiren doktorlar, önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek mesailerine başlayacak.