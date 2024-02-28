Öztunç, “15 yıldır yapmadıkları hizmet için 5 sene daha istiyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz’ün seçim irtibat ofisini ziyaret etti.

Elbistan programında esnaf buluşması da gerçekleştiren Öztunç, Gürbüz’e tam destek verdiğini yineleyerek, “Erkan Gürbüz kardeşim, omuz omuza verip AKP döneminde unuttuğu ve hasret kaldığı hizmetin âlâsını Elbistan’la buluşturacak” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler çerçevesinde sahada aktif çalışmalarına başladı. Nurhak ve diğer ilçelerdeki programlarının ardından Elbistan’a gelen Öztunç, partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz’ün seçim çalışmalarına destek verdi.

Seçim irtibat ofisindeki programın ardından esnaf turuna çıkan Öztunç, ‘Erkan Gürbüz kardeşime verilen her oy, Ali Öztunç’a verilmiş gibidir’ diyerek esnaflar ve vatandaşlardan destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘bize oy verin hizmet yapalım’ dediğini hatırlatan Öztunç, “Elbistan’ı, 15 yıldır başka bir parti mi yönetiyor?’ sorusunu yöneltti.

’15 yıldır yapmadıkları hizmet için 5 sene daha istiyorlar’ diyen Öztunç, CHP adayı Erkan Gürbüz’ün seçimi kazanması halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Elbistan’a önemli destek sunacağına değindi.

Elbistan’da değişimin ilk emarelerinin görüldüğünü dile getiren Öztunç, “Elbistan, hak ettiği değeri görmedi, görmüyor. Cumhurbaşkanı, ‘oy verin hizmet yapalım’ diyor ama Elbistan Belediyesi hangi parti ile yönetiliyor. 3 dönemdir AK Parti yönetiyor. 15 senedir neden yapmadınız da bir 5 yıl daha istiyorsunuz? Elbistanlı hemşerilerim, değişim zamanı gelmedi mi artık.

Erkan’a verilen oy Ali Öztunç’a verilmiş demektir. Erkan Gürbüz, seçimi kazandığında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Elbistan’a karargah kuracak. Mansur Bey’le Erkan Gürbüz kardeşim, omuz omuza verip AKP döneminde unuttuğu ve hasret kaldığı hizmetin âlâsını Elbistan’la buluşturacak. Yeter ki hemşerilerim, Ali Öztunç’a ve Erkan Gürbüz’e inansın ve sandıkta desteklesin. Erkan Gürbüz kardeşim, Elbistan’ı, gönül rahatlığı ile emanet edebileceğiniz pırıl pırıl bir aday. Elbistan’ı, gerçek hizmetle buluşturmak ve yalana dolana, adam kayırmaya son vermek için yola çıktı. Ben de onun yanındayım” değerlendirmesinde bulundu.

Öztunç, son olarak, “Elbistan’ımızda, sahada gördüğümüz yoğun coşku ve ilgi, 31 Mart’ın habercisi. Hemşerilerim, beni nasıl bağırlarına bastıysa Erkan Gürbüz kardeşimizi de el ele Elbistan Belediye Başkanı yapmak için heyecanla 31 Mart’ı bekliyor. Elbistan’ın çaresiz olmadı, olmayacak” şeklinde konuştu.