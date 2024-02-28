İmar planına itirazlar için son 2 gün

Elbistan ilçe merkezi ile 7 kırsal mahalleyi kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, 1 Mart itibariyle askıdan inecek. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu’nda oy birliği ile kabul edildikten sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı toplantısında görüşülerek onaylanmıştı. Elbistan’a bağlı Çiçek ve Karaelbistan Mahalleleri’ni de kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı, 1 Şubat itibariyle askıya çıkarılmıştı.

Elbistan’a bağlı Körücek, Toprakhisar, Beştepe, Horhor ve Gökçek Mahalleleri’nde bulunan 13 parselde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişikliğe gidilmişti. Söz konusu parsellerin yeni yerleşim yeri oluşturmak amacıyla sosyal ve teknik altyapı alanı, konut alanı, park ve yol tanımlaması yapılmıştı. Körücek Mahallesi’nde 4, Toprakhisar Mahallesi’nde 2, Beştepe Mahallesi’nde 1, Horhor Mahallesi’nde 2 ve Gökçek Mahallesi’nde de 3 olmak üzere toplam 13 parselde değişiklik yapılmıştı.

İmar planının askı süresi, 1 Mart itibariyle doluyor. Bu tarihten sonra itirazda bulunulamayacak. Askı sürecinin tamamlanmasının ardından da itirazlar değerlendirmeye alınacak.