Bağımsız meclis üyesi adayı Yılmaz: “Kadınların başarmayacağı şey yok”

Elbistan Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Nurcan Yılmaz, kadınların her alanda daha güçlü olduğu ve değer gördüğü bir Elbistan için çalışacağını söyledi.

Elbistan Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Nurcan Yılmaz, kentte değişim için başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden destek beklediğini dile getirdi.

Kadınların, toplumun ana unsuru olmasına rağmen ekonomik yaşamda ve hayatın birçok alanında gerekli değeri görmediğinin altını çizen Yılmaz, seçilmesi halinde bu durumu değiştirecek çalışmalara imza atacağını vurguladı.

Kadınların değerini hissettirecek projeler hazırladığını vurgulayan Elbistan Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Nurcan Yılmaz, “Elbistan’da değişimin şart olduğu bir dönemdeyiz. Bugüne kadar kadınlara yeterli değerin verilmediğine üzülerek şahitlik ediyoruz. Kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamlarında değerlerini hissettirecek hiçbir proje yapılmamış. Eğer, halkımız teveccüh gösterir ve seçilirsem bu durumu değiştirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Kadınlarımızın arka planda kalmadığı bir Elbistan’ı el birliği ile oluşturabiliriz. Dinimizce de değeri büyük olan kadınlarımız için canla başla çalışıp yenilik üretmek istiyorum. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın da dediği gibi, bir çiçekle bahar gelmez ancak her bahar bir çiçekle başlar” dedi.

Kendisinin de ekonomik yaşamda yer almasının ilk başta yadırgandığını hatırlatan Yılmaz, “Spot mağaza sektöründe ilk kadın esnafım. Bu sektöre adım attığımda ‘bu erkek işi, sen yapamazsın’ diyenler oldu. Ama biz, kadınların başaramayacağı hiçbir şey olmadığını sektördeki konumumuzla ispatladık. Kadınlarımız, kendilerine fırsat verildiğinde güven ve saygınlığın da en önemli temsilcileri olacaktır. Bu şiarla çıktığım yolda tüm kadınlardan ve hemşerilerimden destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.