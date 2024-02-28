İYİ Parti adayı Mustafa Bölükbaşı, Bölükbaşılar kabilesi ile buluştu

İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, Bölükbaşılar kabilesinin ziyaretiyle seçim çalışmalarına başladı.

İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı, Mevlana Caddesi üzerindeki seçim irtibat ofisinde Bölükbaşılar kabilesinin fertleriyle buluştu.

Bölükbaşılar kabilesinin desteği ve ziyaretinin seçim kampanyasında ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten İYİ Parti adayı Mustafa Bölükbaşı, “Elbistan’ı karış karış gezeceğiz. Biz gönüller yapmaya geliyoruz. Bu şehrin her sokağına, caddesine ve her mahallesine adaletle hizmet götüreceğiz.

Elbistan’ımızın her bir ferdini baş tacı ederek, beklenen değişimin adresi olmaya azimli ve kararlıyız. Esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Elbistan, kaderini değiştirecek bir hareket bekliyor. Bunu her fırsatta dile getiriyorlar. İnşallah, 1 Nisan sabahında da güneş Elbistan’da değişim için doğacak” dedi.

Elbistan’ın, sorunlar yumağı içinde boğulduğunu belirten Bölükbaşı, “Sorunların çözümü, liyakat ve adaletten geçiyor. İşi ehline verip, kaynakları da yerli yerinde kullanarak Elbistan’ımıza yeni bir bakış açısı kazandıracağız. Bunu da birlikte başaracağız. Şehrimizin geleceği ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.