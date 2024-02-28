Bölge trafik için yeni hizmet binası yapılıyor

Elbistan’da, asrın felaketinde ağır hasar alarak kontrollü şekilde yıkılan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği için yeni hizmet binası için ilk adım atıldı.

6 Şubat 2023’teki deprem, Elbistan’daki kolluk kuvvetlerinin hizmet binalarında da büyük hasara neden oldu. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün hizmet binası ile Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin binası ağır hasar aldı ve kontrollü olarak yıkıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü için Yunus Emre Mahallesi’nde yeni hizmet binası yapımına başlandı. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nin yeni hizmet binası için de Emniyet Genel Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Elbistan Bölge Trafik İstasyon Amirliği hizmet binasına ait uygulama projelerinin hazırlanması amacıyla ihaleye çıktı. 492 m² olacak yeni hizmet binasının projesi için 7 Mart’ta ihale düzenlenecek.