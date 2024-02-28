Kültür sanat etkinliklerinin konuğu Elbistanlı şair Ali Akbaş oldu

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen edebiyat, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Elbistanlı şair Ali Akbaş’ın katıldığı bir söyleşi programı düzenlendi.

Şubat ayı edebiyat, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşiye Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet yılmaz, Ülkü Ocakları Başkanı Muammer Zencirkıran, Alperen Ocakları Başkanı Tolgahan Bölükbaşı, Elbistanlı yazar ve şairler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şubat ayı içinde düzenlenen edebiyat, kültür ve sanat etkinliklerinin ilk konuğu Elbistanlı şair Ali Akbaş oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Salman Kopanoğlu’nun yaptığı söyleşi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Şiir ve edebiyatla iç içe olan programda Elbistanlı şair Ali Akbaş, kaleme aldığı şiirlerinden bazılarını okudu.

Söyleşinin ardından Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Elbistanlı şair Ali Akbaş’a plaket ve yayın hayatına başlayan ve ilk sayısında Ali Akbaş'ı konu edinen Pınarbaşı Kültür Sanat Edebiyat Dergisini takdim etti.