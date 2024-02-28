Başkan Şahin: “Depremzede esnafımız KOSGEB’in kredisini bekliyor”

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, KOSGEB’in işyeri zarar gören depremzedelere sunduğu faizsiz kredi programındaki belirsizliğin acilen giderilmesi çağrısında bulundu.

Çok sayıda esnafın başvuruda bulunduğu programın, devam etmesinin ekonomideki çarkların dönmesine vesile olacağını bildiren Şahin, “2.destek paketiyle ilgili esnafımıza net bir takvim sunulmalı” dedi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, KOSGEB’in, depremde hasar gören veya en az yüzde 30 gelir kaybına uğrayan işletmeler için sunduğu faizsiz kredi desteği programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elbistan’daki esnafların büyük bölümünün asrın felaketi nedeniyle işyerlerinin yıkıldığını ve önemli ölçüde gelir kaybına uğradığını ifade eden Şahin, “KOSGEB’in faizsiz kredi programı, esnafımızın sırtındaki kamburun azaltılması noktasında önemli bir işlev üstlenmişti. Bazı esnaflarımız bu destekten yararlandı ancak başvurusu sonuçlanmayanlar da azımsanmayacak sayıda. Ortada bir belirsizlik ve bilgi kirliliği hakim. Esnafımızın kafasındaki soru işaretleri biran önce giderilmeli. 2.destek paketiyle birlikte başvurusu bekletilen esnaflarımızın bekleyişi son bulmalı” ifadelerini kullandı.