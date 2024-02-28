Mehmet Akif Ersoy’u anma ödüllü satranç turnuvasına başvurular başladı

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yıl dönümü ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında ödüllü satranç turnuvası düzenlenecek.

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, 12 Mart Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri çerçevesinde 4 ayrı kategoride satranç turnuvası düzenleyeceklerini söyledi.

Turnuvanın Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert Spor Salonu’nda yapılacağını dile getiren Türkan, “Turnuva 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ile açık kategori olmak üzere toplam 4 kategoride yapılacaktır. Turnuvamızda, her bir kategoride dereceye giren 3’er sporcuya 750, 1000 ve 1250 TL değerinde alışveriş çeki verilecektir. Turnuvamız, 9-10 Mart tarihleri arasında yapılacak. Turnuvaya katılmak ya da bilgi almak isteyenler, 0344 4154562 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.

Satranç sporuna gönül veren tüm öğrencilerimizi ve hemşerilerimizi turnuvaya katılmaya davet ediyoruz” dedi.