YKS geç başvuruları 5-7 Mart arasında yapılacak

1 Şubat’ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59’da sona erdi. Edinilen bilgiye göre ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı tanıdı. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.