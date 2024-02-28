- Eğitim & Kültür

YKS geç başvuruları 5-7 Mart arasında yapılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç başvurular, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS geç başvuruları 5-7 Mart arasında yapılacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

1 Şubat’ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59’da sona erdi. Edinilen bilgiye göre ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı tanıdı. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.

28 Şub 2024 - 11:20 İHA Ankara- Eğitim & Kültür

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL