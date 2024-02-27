- Çevre

4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor

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Adana’nın Aladağ ilçesinde koruma altında olan 4 bin yıllık orman sarmaşığı görenleri kendine hayran bırakıyor.

4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor
4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescillenen binlerce yıllık sarmaşık asırlara meydan okuyan kökleri ve yeşil gelinliği ile kendine hayran bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından anıt ağaç olarak tescillenen ve koruma altındaki, dev sarmaşık Meydan Yaylası Bığbığı mevkiinde boyu 20 metre, taç genişliği 23 metre, çapı 2.3 metre olarak ölçülen sarmaşık bin 222 rakımda yeşermeyi sürdürüyor.

İlçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken dev sarmaşık ilçedeki doğal çeşitliliğe de katkıda bulunuyor. Suyla doğanın buluştuğu alanlar görsel bir şölen oluşturuyor.

Yıllara meydan okuyan dev sarmaşığı herkesin görmeye geldiğini belirten Sinan Koyuncu, “4 bin yıllık bir ağaç. Herkes bölgemize bu ağacı görmeye geliyor. Doğa harikası” diye konuştu.

27 Şub 2024 - 22:05 İHA Adana- Çevre

Mahreç  İha

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