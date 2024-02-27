Kahramanmaraş’ta "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu Kahramanmaraş'ta sahnelendi.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşan Bora Severcan'ın yönettiği oyunda, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesi anlatılıyor.
Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyun, Kahramanmaraşlı sanatseverlerden alkış aldı.