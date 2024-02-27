- Güncel

Kahramanmaraş’ta "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Eğitim Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu Ka...

Kahramanmaraş’ta "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi mask
Kahramanmaraş’ta "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Kahramanmaraş’ta "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Eğitim Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu Kahramanmaraş'ta sahnelendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşan Bora Severcan'ın yönettiği oyunda, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesi anlatılıyor.

Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyun, Kahramanmaraşlı sanatseverlerden alkış aldı.

# "Cumhuriyet'e Doğru", Kahramanmaraş, tiyatro

27 Şub 2024 - 21:49 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL