ULAK'tan geleceğin haberleşme teknolojileri için işbirliği

İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) ürün ve kabiliyetlerini sergileyen ULAK Haberleşme AŞ, geleceğin iletişim teknolojilerine yönelik adımlar attı.

"Türkiye'nin milli iletişim gücü" yaklaşımıyla faaliyet gösteren ULAK Haberleşme AŞ, etkinlik kapsamında önde gelen elektronik ölçüm çözümleri sağlayıcısı Keysight Technologies Inc. ve yerli ölçüm teknolojileri firması Spark Ölçüm Teknolojileri AŞ ile stratejik işbirliği protokolü imzaladı.

Bu işbirliği, Türkiye'nin iletişim ve teknoloji sektöründeki yerel yeteneklerini güçlendirmeyi ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Gerçekleştirilen iş birliği ULAK Haberleşme AŞ'nin geniş kapsamlı telekomünikasyon altyapı çözümlerini Keysight'in endüstri lideri test ölçüm cihazlarıyla ve Spark'ın yerli ölçüm teknolojileriyle bir araya getirerek daha kapsamlı ve rekabetçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Bu stratejik ortaklık çerçevesinde, yüksek hızlı genişbant kablosuz iletişim ve radyo erişim ağı teknolojilerinin yanı sıra yapay zeka, dijital ikizler, O-RAN güvenliği ve enerji verimliliği gibi alanlarda da çalışmalar yürütülecek. Ayrıca 5G ve ötesi ile 6G teknolojileri üzerine ortak araştırma ve geliştirme projeleri de planlanıyor.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin haberleşme ve telekomünikasyon altyapılarına yönelik kritik projeler yürüttüklerini ve uluslararası standartlara uygun ürün ve çözümler ile global arenada Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi.

Bu işbirliği ile Türkiye'nin iletişim altyapısının geliştirilmesi ve yerli teknoloji kullanımının artırılması konularına önemli katkılar sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Kömürcü, "Keysight Technologies Inc. ve Spark Ölçüm Teknolojileri AŞ gibi global ve yerel partnerlerle işbirliği yaparak, markamızın telekomünikasyon sektöründeki liderliğini uluslararası arenada güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Keysight Technologies Inc. EMEAI Başkan Yardımcısı Issa KALLAS da "Keysight olarak Türkiye'deki dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamak için yerel işbirliklerine büyük önem veriyoruz. ULAK Haberleşme AŞ ve Spark Ölçüm Teknolojileri AŞ ile işbirliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, Türkiye'nin iletişim altyapısının güçlendirilmesine ve yerli teknoloji üretimine önemli bir destek sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Spark Ölçüm Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Cem Hoşgör ise "Yerli ölçüm teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü firmalarından biri olarak bu işbirliği bize büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu. ULAK Haberleşme AŞ ve Keysight Technologies Inc. ile birlikte çalışarak Türkiye'nin iletişim sektörüne yönelik sunduğumuz yenilikçi ve rekabetçi çözümleri artırmayı hedefliyoruz." dedi.