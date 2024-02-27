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Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem mask
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AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 16.09’da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

27 Şub 2024 - 16:33 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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