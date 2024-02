Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şimdiki CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok”

MANİSA (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e memleketi Manisa’dan seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum. Hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın. Boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa’nın da desteğiyle 31 Mart’ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan ‘eyvallah’ deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi geldiği Manisa‘da Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce kişiye hitap etti. Sözlerine Manisalıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Manisa’ya geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı’na, Cumhurbaşkanlığı’nda yüzde 50, milletvekilliğinde yüzde 49 oy oranıyla verdiği destek için teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı, Allah’ın izniyle 31 Mart’ta büyükşehiri ve ilçeleriyle Manisa’da yeni bir destan yazacaktır. İnşallah yaklaşık 1 ay sonra sandıkları hep beraber sandıklaarı patlatmaya hazır mıyız? Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin. Kendini boşuna paralamasın. Boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa’nın da desteğiyle 31 Mart’ta onu da özgürleştirerek

maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan ‘eyvallah’ deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak. Ülkeye, millete ve şehirlerimize söyleyecek hiçbir sözü ortaya koyacak hiçbir vizyonu ve programı olmayanlar sadece konuşur, bağırır, çağırır ve gider. Manisa’yı da Türkiye yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturacağız. Bunun için cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, belediyelerimizle el ele vererek şehirlerimizi güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirecek adımları atıyoruz. Allah’ın izniyle bunların hepsini de yapacak iradeye, birikime, hazırlığa, kadroya sahibiz. Yeter ki milletimiz birliğine, birliğine, beraberliğine, kardeşliği sahip çıksın. Emin olun gerisi sadece vakit ve öncelik meselesidir. Ne diyor güzel Manisa türküsünde ‘Evlerinin önü iğde, iğdenin dalları yerde, Mevlam düşürmesin derde’ Mevlam fert olarak hiçbirimizi ve milletimizi çaresiz dertlere düşürmesin. Karamsarlık illetine kapılmadıktan sonra Allah’ın izniyle her şeyin üstesinden geliriz.

“Bugünkü sıkıntıları da hal yoluna koyacağız”

Dışarıda ve içeride milletin moralini bozmak için çabalayanların olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Dikkat ederseniz içeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin moralini bozmak, canını sıkmak, umudunu köreltmek için her yolu deniyor. Türkiye’nin sıkıntıları yok mu? Elbette var. Ama bunları çözecek olan program da, irade de tecrübe de milletiyle, devletiyle, Cumhurbaşkanıyla hükümetiyle yine bizde dedik. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden, hiçbir program ve proje geliştirme zahmetine katlanmadan milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Türkiye’yi geçtiğimiz 21 yılda 3 kattan fazla nasıl büyüttüysek sanayimizi, tarımımızı, ticaretimizi, nasıl küresel rekabete hazırladıysak. Bugünkü sıkıntıları da hal yoluna koyacağız. Hiç endişe etmeyin. Çalışanlarımızın dertleri mi var? Birlikte çözeceğiz. Emeklilerimizin sıkıntıları mı var? Birlikte aşacağız Esnafımızın ihtiyaçları mı var? Birlikte gidereceğiz. Gençlerimizin hayalleri mi var? Birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var? Birlikte bertaraf edeceğiz. Gabar’da bunu giderdik mi Cudi’de mağaralara girdik mi? Evet. Tendürek’te inlerine girdik mi? Besler Deresi’nde aynı şekilde girdik mi? Bundan sonra da yine biz yaparız. Nerede terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın. İşte tüm bunları yapmak için Türkiye yüzyılı vizyonunu milletimizin takdirine sunduk. Telafisi mümkün olan gelip geçici sorunların bu büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz. Uzunca bir süredir yaşadığımız bütün saldırıları, bölgesel ve küresel krizlerin kimi politikalarımızın eksik kalmasından kaynaklanan meseleleri birer birer çözüme kavuşturacağız. Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafifletmeye başladığını önümüzdeki yıldan itibaren de yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle, güçlenmesiyle, imkanlarının artmasıyla ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacaktır. Geçmişte nasıl başardıysak yine başaracağız başaracağız” dedi.

“Şimdiki CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok”

Sözlerine Türkiye’nin yeni yüzyılına yeni bir şevkle heyecanla ve güçle girdiğini belirterek, devam eden Erdoğan, “Ülkemizin sadece çeyrek asırda verdiği mücadele dahi tek başına önümüzdeki dönemin ne kadar mühim olduğunu göstermeye yeterlidir. Türkiye bu süreçte güven ve istikrarın hem demokrasisinin hem ekonomisinin gelişmesi için ne kadar önemli olduğunu müşahede etti. Sınırlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden terör eylemleri sebebiyle can güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu yaşayarak gördük. Sokakları, kaosa sürüklemek, ülke ateşe ve kana bulamak isteyen karanlık mahfillerin huzurumuza kastedişine beraberce şahit olduk. Ülkenin esenliğini, tehlikeye atmaktan çekinmeyen, milleti umursamayan muhalefet anlayışının ilkesiz, ölçüsüz ve sorumsuz politikaları yaşadığımız sıkıntıların üzerine adeta tuz biber ekti. CHP’nin lokomotifliğini yaptığı bu anlayış, Türkiye düşmanı tüm çevrelerle birlikte PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle birlikte hareket etmekten dahi çekinmemiştir. Mayıs seçimlerinde kurulan 6’lı masanın gerisindeki silüetleri unutmadık. Yapılan gizli ittifakları unutmadık. Şimdi 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların da farkındayız. Son dakika oynanan oyunların, listelerde yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Bunlarda mertliğin, delikanlılığın, harbiliğin ve hasbiliğin zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler. Cumhur İttifakı, AK Partisi’yle, Milliyetçi Hareket Partisi’yle, belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyesi adaylarıyla, tüm şeffaflığıyla ortadadır. Bu ittifakın gizli saklı hiçbir gündemi, pazarlığı, hedefi yoktur. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki CHP’nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız eski CHP genel başkanının kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki işte Manisa Saruhanlı’da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler. Haftalar öncesinden günü, tarihi, yeri belli olan bir işi bile beceremeyecek kadar siyasetten, meseleden, gündemden uzak durumdalar. Çıkarları dışında kişisel kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Bırakın dünyada ve Türkiye’de ne olup bittiğini kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz. Türkiye’nin yönetimi bu zihniyete emanet edilmez. Şehirlerimizin geleceği bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz. 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emek beklentileri, hayalleri, hakları, bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz. Bu muhalefet anlayışının, bu muhalefet politikasının Türkiye’ye verecek hiçbir şeyi yoktur. Allah göstermesin. Bunların ellerine fırsat geçerse ülkemiz ve milletimiz elindekilerden de olur. Muhalefet tarafı sadece konuşur, sadece yalan ve iftira ile kafaları karıştırmaya çalışıp sadece kendi küçük menfaatlerini korumaya bakar. Şehirlerimizi Türkiye yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturma konusundaki ısrarımızın sebebi de aynıdır” ifadelerini kullandı.

Manisa’ya yapılan yatırımları anlattı

Erdoğan, konuşmasının son bölümünde bugüne kadar Manisa’ya yapılan yatırımları sıraladı. Erdoğan, “Manisa verdiği sözü tutar. Seçim gecesi gözüm Manisa sonuçlarında olacak. Biz milletimizin karşısına hep eser ve hizmet siyaseti sözüyle çıktık. Hamdolsun bugüne kadar da sözümüze hep tuttuk. Vatan topraklarının her köşesine asırlık ihmalleri telafi edecek yatırım yaptık. Her kesimden insanımızı layık olduğu hizmetlerle buluşturduk. Şehirlerimizin hiçbirini ihmal etmeden hepsini eserlerimizle donattık. Bu anlayışla son 21 yılda Manisa’ya 191 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 5 bin 176 adet yeni sınıf kazandırdık. Gençlik ve sporda 11 bin 240 kapasiteli, yükseköğrenim yurt binaları açtık. UEFA standartlarında, iki stadyumun da aralarında olduğu 122 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 9 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 558 yataklı şehir hastanesiyle birlikte toplamda 2 bin bin 415 yataklı, 28 hastanenin de aralarında olduğu 76 tesisi tamamlayıp hizmete sunduk. Yatak kapasitesi 400 olan Salihli Devlet Hastanesi dahil 5 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Proje aşamasındaki 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanesi ve 50 yataklı Saruhan Devlet Hastanesi’yle birlikte çok sayıda sağlık tesisini şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz. Çevre ve Şehircilik’te TOKİ vasıtasıyla 8 bin 783 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3 bin 117 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 12 bin 111 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şehir sınırları içerisinde 5 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 19 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 93’üne hizmet veriyoruz. Manisa’da 7 millet bahçesi projemizden 5’ini tamamladık. Ulaştırmada, Manisa’da, 81 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 628 kilometreye çıkardık. Nereden, nereye? Bir kısmı Manisa il sınırlarından geçen İstanbul-İzmir Otoyolu ve Sabuncubeli Tüneli’yle şehirler arası ulaşımı kolaylaştırdık. Manisa çeşitli yerlerinde inşası süren yol çalışmalarını önümüzdeki yıllarda peyderpey hizmete açacağız. Bandırma-Balıkesir-Manisa demir yolu hattını modernize ettik. İlimizdeki tüm demir yollarını yeniledik. Akhisar’a yeni bir gar binası yaptık. Manisa-Uşak-Afyonkarahisar arasındaki415 kilometrelik mevcut hattı da elektrikli ve sinyalli hale getirmeyi planlıyoruz. Ankara- Afyon-Manisa -İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Bu projenin tamamlanmasıyla Manisa-İstanbul-Ankara-Konya-Sivas ve yapımı süren diğer tüm hızlı tren hatlarıyla entegre olacak. Tarım ve ormanda son 21 yılda Manisa’ya 33 baraj, 1 içme suyu tesisi, 47 sulama tesisi, 77 dere ıslahı projesi, 11 gölet, 14 yer altı depolama tesisi, 2 hidroelektrik santrali kazandırdık. Kapasitesi 448 milyon metreküp olan Akhisar Barajı’nın yapımını bitirerek 150 bin dönüm arazinin sulanabilmesine imkan sağladık. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 241 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Halen inşası süren 7 baraj, 2 depolama tesisi ve 9 sulama tesisi daha var. Manisalı çiftçilerimizi 28 milyar lira tutarında tarımsal hibeyle ve yatırımla sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, otuz iki araştırma, geliştirme merkezi ve altı tasarım merkezi kurduk. Soma, organize sanayi bölgesinin inşasına da başladık. İstihdamı desteklemek için Manisa’daki işverenlere yaklaşık 9 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide 254 bin abonesi olan şehrimizin ilçelerine doğalgaz arzını sağladık. Selendi ve Köprübaşı’na da yakında doğal gaz arzı sağlamayı hedefliyoruz. Biz Manisa’yı çok seviyoruz. Manisa da bizi seviyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Manisa’ya yaptığımız yatırımları katlayarak arttıracağız. Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz, Hükümet zaten Cumhur İttifakı’nda bizde. Burayı da Cumhur İttifakı olarak aldığımız zaman durum ne olacak? Herhangi bir aksama olmadan Ankara ve Manisa el ele verecek. Buradaki hizmetler yoluna devam edeceğiz” dedi.

Cengiz Ergün: “Bize olan güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadık”

Mitingde konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de “Gösterdiğiniz teveccühle 3 dönemdir mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partimizin üretken belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini Manisa’mızda ortaya koyduk. Bize olan güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadık. 10 yıllık bir büyükşehir olmamıza rağmen hayata geçirdiğimiz bin 60 büyük projemizle 30 Büyükşehir içerisinde her zaman üst sıralarda yer aldık. 2014 yılında büyükşehir olduğumuzda bir masa ve sandalyeyle kurduğumuz personeli, araç ve ekipmanı yetersiz olan bir MASKİ ve Büyükşehir belediyesinden, bugün geldiğimiz noktada aldığı ödüllerle, bütçesini en iyi yöneten, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran bir büyükşehir belediyesi olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Erdoğan konuşmasının sonunda AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile birlikte Cumhur İttifakı’nın Manisa Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM eski başkanlarından Bülent Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mücahit Arınç, Tamer Akkal, Murat Baybatur ve başkan adayları ile birlikte Manisalıları selamlayarak miting alanından ayrıldı.