1 mahalledeki çelik konstrüksiyon köy evinin daha ihalesi sonuçlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Nurhak ilçesindeki 1 mahallede depremzedeler için yapacağı ‘çelik ev’ konutların ihalesi sonuçlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesi başta olmak üzere yeni inşa edilecek konutlarda hafif çelik konstrüksiyon kullanılacağı duyurulmuştu. Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, çelik konstrüksiyon kırsal deprem konutları 100 m² oturuma sahip olacak. Üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle afetzedelere güvenli yaşam imkanı sunacak.

Hafif çelik konstrüksiyonlu evler, kısa sürede tamamlanması ve depreme dayanıklı olması dolayısıyla tercih ediliyor. Kırsal deprem konutları, yangın dayanımı yüksek malzemelerle imal edilecek. İnşa edilecek konutların, dışında ve içindeki kaplama malzemelerinin içerisine taş yün döşenecek. Taş yün ile bir yandan güvenlik sağlanırken, diğer taraftan da izolasyon ile enerjiden tasarruf edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale takvimine göre çelik evlerin yapılacağı ilk afet bölgesinin Nurhak olacağı belirtilmişti. Nurhak’ın Kullar Mahallesi’nde 151 hak sahibi için hafif çelik konstrüksiyon kırsal deprem konutları yapılacağı duyurulmuştu. Bu ihale ile ilgili süreç devam ederken, Nurhak’ın Yeni Mahallesi’ndeki afetzedeler için yapılacak çelik konutların ihalesi de sonuçlandı.

Nurhak’ın Kale Mahallesi ile birlikte Pazarcık, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki 7 mahallede inşa edilecek 99 çelik konstrüksiyon köy evinin ihale bedeli 221 milyon 970 bin lira oldu.

İhaleye 5 firma teklif verdi. Yüklenici firmanın, köy evlerini bitirmesi için 1 yıl süre tanındı.