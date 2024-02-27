CHP adayı Erkan Gürbüz: “Elbistan’ı, ’Ben yaptım oldu’ mantığından kurtaracağız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, Elbistan’ı, kendi insanları ve kaynakları ile kalkındırıp Türkiye’ye örnek bir şehir hale getireceklerini söyledi.

’Ben yaptım oldu’ mantığının Elbistan’ı terk edeceğini vurgulayan Gürbüz, bunu da herkesi kucaklayan ve Elbistan’ın her bir ferdine güven veren siyaset anlayışıyla sağlayacaklarını belirtti.

Elbistan’a bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’ndeki bazı vatandaşlar, CHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Mulla Kahraman’ın öncülüğünde, CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz’ün seçim ofisine destek ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz’ün de katılımıyla gerçekleştirilen Karahasanlılar buluşması sonrasında değerlendirme yapan CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, “Bu zorlu yolda emin adımlarla yürürken Elbistan’ımızın geleceği için, geleceğe umutla bakabilmek için her bir ferdinin desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz” dedi.

Elbistan’da, sadece alt ya da üstyapının değil tüm yaşamın onarılması için halktan oy istediklerini ifade eden Gürbüz, “Daha yaşanabilir, sağlıklı, sürdürülebilir, temiz ve çevresiyle bütünleşen bir Elbistan için başlattığımız yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Elbistan’ı tek yumruk yapacağımızın ve kucaklayacağımızın sözünü veriyoruz. Elbistan’da, tüm toplumsal alanlarda dokunuşlar yaparak yaşamı onarmaya geliyoruz. Hayata geçireceğimiz projelerle de bir şehir kendi imkanlarıyla, kendi insanlarıyla nasıl kalkınır ispatlayacağız. Elbistan, kendi kendine yetecek bir şehirken; yıllardır nasıl çıkmazın içine sürüklendiğini görüyoruz. Halkımız da bunun farkında. Bizim görevimiz, Elbistan’ı daha geriye götürmek değil aydınlık geleceğine ulaştırmak olacak” ifadelerini kullandı.

Elbistan’ı katılımcı bir anlayışla yöneteceklerinin altını çizen CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz, “Bizim derdimiz Elbistan’ı ayağa kaldırmaktır. Bunu da ‘ben yaptım oldu’ diyerek değil; tüm toplumun çıkarlarını önceleyen bir şekilde yapacağız. Elbistanlıların da bizim bu birleştirici düşüncemizi yürekten kabullendiğini görüyoruz. Elbistan’ımızın dört bir yanından seçim ofisine gelen, sokakta karşılaştığımız, elini sıktığımız insanlarımızın samimiyetinde buna şahitlik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gürbüz, Belediye Meclis Üyesi adayı Mulla Kahraman ve beraberindeki Karahasanlı vatandaşlara da desteklerinden dolayı teşekkür etti